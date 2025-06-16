تعليق جديد من إلهام شاهين بعد عودتها لمصر قادمة من العراق (صور)

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة إلهام شاهين، متابعيها عبرالسوشيال ميديا، صورا خلال تواجدها بمطار البصرة بالعراق، وذلك عقب عودتها لمصر.

ونشرت إلهام، صورا وهي داخل المطار، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "شكرا معالي دولة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، شكرا لهذا الوفد رفيع المستوى من رئاسة الوزراء على وجودهم في استقبالنا بمطار البصرة، و الإهتمام بنا وبسلامتنا حتى وصولنا لمصر".

وتابعت: "شكرا للشعب العراقي الشقيق المحترم.. شعرنا أننا بين أهلنا وإخواتنا .. غمرونا بذوقهم وترحابهم ولم نشعر لحظة بأي غربة".

وأضافت: "شكرا لمعالي سفير مصر بالعراق على إهتمامه بنا حتى وصولنا للطائرة.. تحياتي واحترامي لدولة العراق".

يذكر أن، إلهام شاهين، والإعلامية هالة سرحان، سافرتا لحضور فعاليات المهرجان الدولي للمرأة الإعلامية، وتعذرت عودتها بسبب إغلاق المجال الجوي العراقي مع تصاعد الهجمات المتبادلة بين إيران وإسرائيل.