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أول تعليق من منة القيعي بعد حفل زفافها على يوسف حشيش

08:50 م الأحد 15 يونيو 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    حفل زفاف منة القيعي
  • عرض 6 صورة
    حفل زفاف منة القيعي
  • عرض 6 صورة
    حفل زفاف منة القيعي
  • عرض 6 صورة
    حفل زفاف منة القيعي
  • عرض 6 صورة
    حفل زفاف منة القيعي
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كتبت- سهيلة أسامة:

احتفلت الشاعرة منة عدلي القيعي مساء يوم الخميس، بحفل زفافها على الممثل الشاب يوسف حشيش، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام.

ونشرت "منة" عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، مجموعة من الصور من الحفل، وعلّقت عليها: "الأحلام - ساعات - بتتحقق".

وشهد الحفل حضور عدد من نجوم الوسط الفني، من بينهم: ياسمين عبدالعزيز، منة شلبي، أشرف زكي، حسن الرداد، المخرج رامي إمام، المطربة مي فاروق وزوجها الفنان محمد العمروسي، أكرم حسني، أحمد سعد، محمود العسيلي، بوسي، مي كساب، وغيرهم من الأصدقاء المقربين للعروسين.

واحتفلت منة القيعي بخطوبتها على الفنان الشاب يوسف حشيش في أكتوبر 2024.

يُذكر أن منة عدلي القيعي حققت مؤخرًا نجاحات لافتة في مجال كتابة الأغاني، من أبرز أعمالها: "الغزالة رايقة"، "اليوم الحلو"، "قلبي يا محتاس"، و"سيرينا يا دنيا"، وغيرها من الأغنيات التي لاقت رواجًا كبيرًا لدى الجمهور.

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يوسف حشيش منة القيعي زفاف منة القيعي
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