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"العسل المصري".. يارا السكري تبهر متابعيها في أحدث ظهور

01:28 ص الأحد 15 يونيو 2025
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    يارا السكري
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كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة الشابة يارا السكري أنظار المتابعين على السوشيال، من أحدث ظهور لها.

ونشرت يارا صورًا لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، لتنال إعجاب المتابعين.

وتفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "العسل المصري"، "سبحان من خلق"، "الجمال كله"، "سكر وزي القمر".

جدير بالذكر أن يارا السكري شاركت في السباق الرمضاني المنقضي، بمسلسل فهد البطل، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبدالسلام، بطولة مجموعة كبيرة من النجوم، بينهم: أحمد العوضي، أحمد عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، كارولين عزمي، لوسي، عايدة رياض، حجاج عبدالعظيم، صفوة، غادة طلعت، مجدي بدر، محسن منصور.

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يارا السكري انستجرام يارا السكري فهد البطل
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