أحدث ظهور لـ ميرنا نورالدين أمام البحر.. والجمهور يعلق (صور)

كتب- هاني صابر:

خطفت الفنانة ميرنا نورالدين، الأنظار إليها بأحدث ظهور لها أمام البحر خلال استمتاعها بإجازة المصيف.

ونشرت ميرنا، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "كناريا، أحلى ممثلة، إيه القمر ده، جميلة زمانك، حلوة، عسل خالص".

يذكر أن، آخر أعمال ميرنا نورالدين مسلسل "فهد البطل" الذي عرض في موسم دراما رمضان 2025.

"فهد البطل" بطولة ميرنا نور الدين، كارولين عزمي، أحمد عبدالعزيز، محمود البزاوي، عصام السقا، وآخرين، وإخراج محمد عبدالسلام.