"ملامحنا" لمحمد منير تتصدر التريند بعد طرحها على "يوتيوب" (فيديو)

كتب- هاني صابر:

تصدرت أغنية "ملامحنا" للكينج محمد منير، تريند منصة "X" بعد طرحها على قناة"روتانا" على "يوتيوب" بساعات قليلة.

وطرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، مساء الأربعاء، أغنية "ملامحنا" للكينج محمد منير، وذلك عبر قناتها على "يوتيوب" وهي من كلمات هالة الزيات وألحان أحمد زعيم وتوزيع عمرو عبدالفتاح وميكس وماستر أمير محروس، وإشراف عام أسامة رشدي المدير التنفيذي للشئون الفنية لروتانا بالقاهرة.

وتقول بعض كلمات أغنية "ملامحنا" للكينج: "كل أما نصور ملامحنا ملامحنا، مش دايما بنكون هو إحنا، أوقات بنبان نشبه روحنا نشبه روحنا وأوقات نتغير، أوقات في الصورة نبان أهدى نبان أهدى، وأوقات في اللمة تبان وحده، وأوقات ملامحنا تبان باهتة تبان باهتة، وساعات بتنور، بس اللي يحير هو إحنا ليه تملي عيونا بتفضحنا،والوقت اللي صحيح فيه فرحنا، ليه عمره قصير، بس اللي يحير هو إحنا، ليه تملي عيونا بتفضحنا".

يذكر أن، الكينج محمد منير، وقع مؤخرا عقدا فنيا مع مجموعة روتانا للموسيقى بحضور الأستاذ سالم الهندي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لروتانا ومديرها التنفيذي للشئون الفنية بالقاهرة أسامة رشدي.