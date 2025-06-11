بعد إعلان انفصالهما.. من هو خالد حميدة طليق الفنانة بشرى؟

كتبت- نوران أسامة:

أعلنت الفنانة بشرى اليوم منذ قليل، انفصالها رسميًا عن زوجها خالد حميدة، نجل الفنان محمود حميدة، بعد زواج دام 10 أشهر، وذلك عبر بيان نشرته على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، أكدت فيه أن الانفصال تم بالتراضي وباحترام متبادل.

وفيما يلي نرصد أبرز المعلومات عن خالد حميدة:

ـ رجل أعمال ومستثمر.

ـ نجل زوجة الفنان محمود حميدة.

ـ لديه اهتمام خاص بمجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة.

ـ هو صاحب فكرة مشروع رقمنة أرشيف الفنانين باستخدام الذكاء الاصطناعي، والذي شاركت فيه بشرى مؤخرًا.

ـ شارك بشرى الظهور في عدد من الفعاليات العامة، أبرزها مهرجان عمّان السينمائي.

ـ يجيد التحدث باللغتين الإنجليزية والتشيكية.

وكانت بشرى احتفلت بزواجها من خالد حميدة في يوليو 2024، خلال حفل أقيم في أحد منتجعات الساحل الشمالي، بحضور نخبة من نجوم الوسط الفني، من بينهم محمود حميدة، سيد رجب، رانيا يوسف، ولقاء سويدان.

خاضت الفنانة بشرى تجربة الزواج ثلاث مرات وكانت الزيجة الاولى من رجل الأعمال السوري عمرو رسلان عام 2010 والذي أنجبت منه طفلين ثم انفصلا بعد إستمرار 5 سنوات من زواجهما.

تزوجت الفنانة بشرى من صديق طفولتها من رجل الأعمال سالم هيكل والذي انفصلت عنه بعد ثلاث سنوات من زواجهما وأكدت الفنانة بشرى في تصريحات لها أن الصداقة انتصرت على الزواج.