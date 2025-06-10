محمد حماقي ينضم لنجوم مهرجان موازين

كتب-مصطفى حمزة:

كشفت إدارة مهرجان موازين، عن انضمام المطرب محمد حماقي، إلى قائمة نجوم حفلات الدورة الـ 20 ، والمقرر افتتاحها يوم 20 يونيو الحالي.

ويقوم المطرب محمد حماقي، بإحياء الحفل المقام ثاني أيام المهرجان، والموافق السبت 21 يونيو، على مسرح النهضة.

وتشهد فعاليات الدورة الـ 20 للمهرجان المغربي الشهير، مشاركة المطربات شيرين عبدالوهاب، روبي، والمطرب تامر عاشور، ومن نجوم لبنان، راغب علامة، وائل جسار، زياد برجي، نانسي عجرم، ديانا حداد، ميريام فارس.

ويشارك في مهرجان موازين، من النجوم العالميين ويل سميث، و 50 سنت.