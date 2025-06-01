مي فاروق تنشر صورًا من كواليس التحضير لحفلها في الأوبرا

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة مي فاروق جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورًا من كواليس بروفات حفلها الغنائي، المقرر إقامته مساء اليوم على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور علاء عبدالسلام.

ونشرت مي الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "إن شاء الله حفل يليق بجمهوري الحبيب".

من جانبه، صرّح قائد الحفل المايسترو الدكتور مصطفى حلمي بأن الفريق أجرى بروفات مكثفة لضمان تقديم أداء متكامل، مشيرًا إلى أن البرنامج يتضمن مجموعة مختارة من المؤلفات الغنائية الشهيرة التي تعبّر عن أصالة الطرب العربي.

وأضاف حلمي أن مي فاروق تمتلك صوتاً مميزاً يجمع بين القوة والإحساس ويتيح تقديم أعمال تجمع أشكال التراث الموسيقي العربي والروح المعاصرة، موضحا أن التعاون معها يخلق فرصة لإعادة إحياء الألحان الخالدة بأسلوب إبداعي.

وأشار إلى أن الحفل يتضمن مفاجآت فنية تجمع بين الأغاني الكلاسيكية وأعمال مي فاروق الجماهيرية الخاصة.

يُذكر أن آخر أعمال مي فاروق كانت أغنية "كان نفسي أقابلك"، من كلمات تامر حسين، ألحان محمد النادي، وتوزيع يحيى يوسف.

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