"نبيل الحلفاوي الكوميديا"..حسن الرداد يكشف تفاصيل علاقته بالراحل سليمان عيد

كتب- هاني صابر:

تحدث الفنان حسن الرداد، عن علاقته بالفنان الراحل سليمان عيد.

وقال الرداد، ببرنامج "أسرار النجوم" : "كان إنسانا رائعا وطيبا وبشوش ومسالم، اشتغلت معه أكثر من عمل مسرحي، وآخر عمل جمعنا كان مسلسل (عقبال عندكم) في رمضان، وعلى المستوى الإنساني هو إنسان رائع ويحب زملائه بشكل كبير ويحب الناس كلها تكون مبسوطة، كان واثقا في نفسه ومتدين ومهذب ويحاول مساعدة كل الناس، وكان يضيف للنص وكان دائما حتى يجود في كل المشاهد ويضيف لها بشكل مميز، وكانت قماشته كفنان كبيرة".

وتابع الرداد: "كنت أقول له أنت (نبيل الحلفاوي الكوميديا)، لأنه لما كان يقدم أي شخصية يدرسها جيدا ويحب كوميديا الموقف وليس مجرد قول إيفيه وخلاص، ولكن كان يحب الكلام يكون نابعا من الشخصية ولذلك كان فنانا مهما ومختلفا، هذا بالإضافة لسيرته الطيبة التي تركها، والإنسان عندما يرحل لا يبقى له سوى سيرته الطيبة وهذا ظهر في العزاء، وحتى الناس البعيدة عن الوسط الفني الكل كان حزينا وأظهروا مشاعر حقيقية وهذا دليل على سيرته الطيبة وما زرعه مع الناس من أسلوب راق وسيرة حسنة".

وأضاف حسن الرداد: "سليمان عيد كان شخصا كوميديا ويأخذ كل المواقف بالضحك وبشوش الوجه ومجامل، وكان يفهم في السيناريوهات جدا وعندما كان يقرأ دور جيد يكلمني ويقول لي هذا العمل سيليق عليك".

يذكر أن، الفنان سليمان عيد، توفي يوم 18 أبريل 2025 عن عمر ناهز 64 عامًا، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة نُقل على إثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة.