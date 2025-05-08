بسنت شوقي تنشر صورًا من عطلتها الصيفية

كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة بسنت شوقي متابعيها بعدد من الصور الجديدة من عطلتها الصيفية، وظهرت خلالها بإطلالات صيفية.

ونشرت بسنت الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت وهي ترتدي ملابس البحر

وتفاعل المتابعون مع الصور بتعليقات إيجابية، منها: "قمر"، "كاريزما"، "جورجيا"، "جميلة"، و"كنتي حلوة في وتقابل حبيب".

يُذكر أن بسنت شوقي شاركت في الموسم الرمضاني لعام 2025 بمسلسل وتقابل حبيب، من تأليف عمرو محمود ياسين، وبطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، نيكول سابا، خالد سليم، صلاح عبدالله، محمود عمرو ياسين، والعمل من إخراج محمد الخبيري، ومن إنتاج تامر مرسي.

اقرأ أيضًا

بالصور.. ملك زاهر تتألق في أحدث جلسة تصوير والجمهور يعلق

أول ظهور لـ مصطفى قمر بعد إجراءه عملية جراحية في الأحبال الصوتية