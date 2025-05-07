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25 صورة من عزاء حماة المنتج محمد السبكي بحضور نجوم الفن والإعلام

11:42 م الأربعاء 07 مايو 2025
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    افراد اسرة عائلة محمد السبكي تتلقى واجب العزاء
  • عرض 25 صورة
    أفراد من أسرة الراحلة حماة محمد السبكي
  • عرض 25 صورة
    أفراد من أسرة الراحلة حماة محمد السبكي
  • عرض 25 صورة
    أفراد من أسرة الراحلة حماة محمد السبكي
  • عرض 25 صورة
    الأصدقاء يقدمون واجب العزاء
  • عرض 25 صورة
    اشرف زكي في عزاء حماة المنتج محمد السبكي
  • عرض 25 صورة
    الأصدقاء يقدمون واجب العزاء
  • عرض 25 صورة
    الفنان محمود حجازي في عزاء حماة المنتج محمد السبكي
  • عرض 25 صورة
    المخرج خالد يوسف يقدم واجب العزاء
  • عرض 25 صورة
    الأصدقاء يقدمون واجب العزاء
  • عرض 25 صورة
    حضور نسائي في عزاء حماة المنتج محمد السبكي
  • عرض 25 صورة
    خالد يوسف في عزاء حماة محمد السبكي
  • عرض 25 صورة
    دنيا عبدالعزيز في عزاء حماة المنتج محمد السبكي
  • عرض 25 صورة
    المخرج خالد يوسف يقدم واجب العزاء
  • عرض 25 صورة
    عمرو أديب في عزاء حماة محمد السبكي
  • عرض 25 صورة
    عمرو أديب في عزاء حماة محمد السبكي
  • عرض 25 صورة
    كريم السبكي في عزاء حماة المنتج محمد السبكي
  • عرض 25 صورة
    كريم السبكي ومحمد جمعة
  • عرض 25 صورة
    مجدي كامل يقدم واجب العزاء
  • عرض 25 صورة
    مجدي كامل يقدم واجب العزاء
  • عرض 25 صورة
    اشرف زكي في عزاء حماة المنتج محمد السبكي
  • عرض 25 صورة
    كريم السبكي ومحمد جمعة
  • عرض 25 صورة
    محمد جمعة وكريم السبكي في عزاء حماة المنتج محمد السبكي
  • عرض 25 صورة
    محمد جمعة في عزاء حماة المنتج محمد السبكي
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كتب - معتز عباس:

تصوير / هاني رجب:

أقيم مساء اليوم الأربعاء، عزاء حماة المنتج محمد السبكي في مسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين، والتي وافتها المنية أمس الثلاثاء.

وحرص نجوم الفن والإعلام على تقديم واجب العزاء والمواساة لـ أسرة وعائلة السبكي، أبرزهم الفنان محمود حجازي وكريم السبكي وميدو عادل، والمطرب أحمد الشامي، والفنان مصطفى بسيط، والفنانة دنيا عبدالعزيز، والإعلامي عمرو أديب، وأشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.

كذلك حضر العزاء، المخرج خالد يوسف، الفنان مجدي كامل، الفنان محمد جمعة، وعددًا من النجوم والمشاهير.

رحلت حماة المنتج محمد السبكي عن عالمنا الثلاثاء الماضي، بعد معاناة طويلة مع المرض.

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