25 صورة من عزاء حماة المنتج محمد السبكي بحضور نجوم الفن والإعلام

كتب - معتز عباس:

تصوير / هاني رجب:

أقيم مساء اليوم الأربعاء، عزاء حماة المنتج محمد السبكي في مسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين، والتي وافتها المنية أمس الثلاثاء.

وحرص نجوم الفن والإعلام على تقديم واجب العزاء والمواساة لـ أسرة وعائلة السبكي، أبرزهم الفنان محمود حجازي وكريم السبكي وميدو عادل، والمطرب أحمد الشامي، والفنان مصطفى بسيط، والفنانة دنيا عبدالعزيز، والإعلامي عمرو أديب، وأشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.

كذلك حضر العزاء، المخرج خالد يوسف، الفنان مجدي كامل، الفنان محمد جمعة، وعددًا من النجوم والمشاهير.

رحلت حماة المنتج محمد السبكي عن عالمنا الثلاثاء الماضي، بعد معاناة طويلة مع المرض.

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