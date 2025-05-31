كتب - معتز عباس:

تصوير / أحمد مسعد

كرم المجلس القومي لحقوق الإنسان، أبطال مسلسل "ولاد الشمس" خلال حفل توزيع جوائز الإنتاج الدرامي المتميز، المقام حاليًا بأحد فنادق القاهرة الكبرى.

منح المجلس، الجوائز لـ أبطال مسلسل "ولاد الشمس" وهم الفنانة فرح يوسف، الفنان مينا أبو الدهب، الفنان علاء مرسي، الفنانة مريم الجندي، وذلك بحضور نخبة من الفنانين والشخصيات العامة.

أُقيم منذ قليل حفل توزيع جوائز الإنتاج الدرامي المتميز في مجال حقوق الإنسان، والذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان، بحضور عدد كبير من الفنانين والشخصيات العامة.

توافد نجوم الفن والدراما والإعلام والمجتمع لحضور حفل توزيع جوائز الإنتاج الدرامي المتميز،التي التزمت بمعايير حقوق الإنسان لعام 2025 التي يقيمها المجلس القومي لحقوق الإنسان، في أحد الفنادق الكبرى.

وشهد الحفل حضور نجوم الفن، أبرزهم أبرزهم الفنان محمد صبحي، محمد المهندس، نجل الفنان الراحل فؤاد المهندس، الفنانة انتصار، الفنانة عايدة رياض، الفنانة يسرا اللوزي، وأبطال وصناع مسلسلات رمضان من بينها "لام شمسية"، و"ظلم المصطبة"، و"قلبي ومفتاحه"، و"ولاد الشمس".

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