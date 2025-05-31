إعلان

"القومى لحقوق الإنسان" يُكرم أبطال مسلسل ولاد الشمس بجائزة الدراما المتميزة

10:37 م السبت 31 مايو 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    فرح يوسف ومينا ابو الدهب في حفل القومي لحقوق الانسان
  • عرض 6 صورة
    تكريم مينا ابو الدهب في حفل القومي لحقوق الانسان
  • عرض 6 صورة
    تكريم مريم الجندي في حفل القومي لحقوق الانسان
  • عرض 6 صورة
    تكريم مينا ابو الدهب في حفل القومي لحقوق الانسان (2)
  • عرض 6 صورة
    تكريم ضياء عبدالخالق في حفل القومي لحقوق الانسان
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

تصوير / أحمد مسعد

كرم المجلس القومي لحقوق الإنسان، أبطال مسلسل "ولاد الشمس" خلال حفل توزيع جوائز الإنتاج الدرامي المتميز، المقام حاليًا بأحد فنادق القاهرة الكبرى.

منح المجلس، الجوائز لـ أبطال مسلسل "ولاد الشمس" وهم الفنانة فرح يوسف، الفنان مينا أبو الدهب، الفنان علاء مرسي، الفنانة مريم الجندي، وذلك بحضور نخبة من الفنانين والشخصيات العامة.

أُقيم منذ قليل حفل توزيع جوائز الإنتاج الدرامي المتميز في مجال حقوق الإنسان، والذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان، بحضور عدد كبير من الفنانين والشخصيات العامة.

توافد نجوم الفن والدراما والإعلام والمجتمع لحضور حفل توزيع جوائز الإنتاج الدرامي المتميز،التي التزمت بمعايير حقوق الإنسان لعام 2025 التي يقيمها المجلس القومي لحقوق الإنسان، في أحد الفنادق الكبرى.

وشهد الحفل حضور نجوم الفن، أبرزهم أبرزهم الفنان محمد صبحي، محمد المهندس، نجل الفنان الراحل فؤاد المهندس، الفنانة انتصار، الفنانة عايدة رياض، الفنانة يسرا اللوزي، وأبطال وصناع مسلسلات رمضان من بينها "لام شمسية"، و"ظلم المصطبة"، و"قلبي ومفتاحه"، و"ولاد الشمس".

اقرأ أيضا..

بالصور.. أحدث ظهور لـ كنزي وجنا رفقة والدهما عمرو دياب في حفل زفاف

درة تنشر صورًا جديدة وتوجه رسالة لـ أمينة خليل بعد حفل زفافها

المجلس القومي لحقوق الإنسان مسلسل ولاد الشمس حفل توزيع جوائز الإنتاج الدرامي علاء مرسي محمد صبحي فؤاد المهندس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

سر انهيار إمبراطورية نوال الدجوي.. مجدي الجلاد يوضح الأسباب الحقيقية
ابتداءً من الغد.. الدائري يودع ميكروباصات الأجرة بين الأكاديمية والزراعي