بالصور.. بشرى تخطف الأنظار من أحدث جلسة تصوير في رأس البر

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة بشرى أنظار متابعيها، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، من رأس البر بمحافظة الإسكندرية.

ونشرت بشرى صورًا لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "من حيث يلتقي النيل بالبحر في رأس البر".

وتفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "إيه الجمال والرقة والشياكة دي"، "ما شاء الله قمر"، "الفستان شيك جدا"، "جميلة جدا".

يُذكر أن آخر أعمال بشرى الدرامية كانت في موسم رمضان 2025، حيث شاركت في مسلسلي "سيد الناس".

مسلسل سيد الناس إخراج محمد سامي، بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، بشرى، إنجي المقدم، ريم مصطفى، أحمد زاهر، منة فضالي، أحمد فهيم، أحمد رزق، ملك أحمد زاهر، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

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