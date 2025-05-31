بإطلالة أنيقة.. أحدث ظهور لـ ملك زاهر والجمهور يعلق (صور)

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة أنيقة بأحدث ظهور لها

ونشرت ملك زاهر، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها .

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "أجمل ملوكة، قمر كالعادة ما شاء الله، سكر، زي القمر، الأنيقة، جميلة أوي".

يذكر أن، ملك أحمد زاهر شاركت في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "سيد الناس" بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد زاهر، إنجي المقدم، أحمد رزق، ريم مصطفى، رنا رئيس، خالد الصاوي، ومن إخراج محمد سامي.

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