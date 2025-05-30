ريا أبي راشد تتحدث عن زواجها والأمومة

القاهرة- مصراوي:

استضافت الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها معكم، المعروض على قناة ON، الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد، مساء الخميس 29 مايو.

وكشفت ريا لأول مرة تفاصيل عن قصة تعارفها على زوجها فاليريو كامارانو، وعلاقتها العائلية الخاصة، إضافة إلى تجربتها في الأمومة والعمل بعد الولادة مباشرة.

قالت ريا أبي راشد إنها انتقلت من لبنان إلى إنجلترا، وهناك دخلت في علاقة قصيرة مع شاب إيطالي، كان له الفضل في تعريفها على إحدى صديقاته التي أصبحت فيما بعد من أقرب الناس لها. هذه الصديقة تعرفت بدورها على شقيق فاليريو زوجها، ومع تطور العلاقة، نشأت صداقة بين ريا وفاليريو انتهت بالزواج.

تابعت ريا: "تزوجته مش لأنني كنت حابة أتجوز أو مستعجلة، بل لأن العلاقة كانت مختلفة. حسيت إنه شريك حياة حقيقي، شخص نكبر سوا، مش بس نعيش كام سنة وخلاص". وأشارت إلى أن علاقتهما لا تزال قوية بعد 14 عامًا من الزواج، وأنها تشعر بنفس الدفء والمودة تجاهه حتى اليوم، مضيفة: "هو الشخص المناسب لي، حتى الآن بشوفنا سوا بعمر التسعين".

في سياق آخر، تحدثت ريا عن مرحلة ولادة ابنتها الوحيدة "لولا" أو "لولينا"، وقالت عنها: "هي حب حياتنا وحياة قلبي..غرامي".

أضافت أن العلاقة التي تجمعها بابنتها هي استمرار لمشاعر الحب التي تربطها بزوجها منذ البداية، ووصفتها بأنها أغلى ما في حياتها.

وكشفت عن واحدة من أبرز المواقف في حياتها، حين أجرت مقابلة مع النجم العالمي مات ديمون بعد يومين فقط من الولادة. موضحة أنها شعرت بالإحراج من الفنان فأخبرته أنها وضعت طفلتها منذ 3 أيام بينما كان قد مر يومين فقط على ولادتها.

قالت ريا: "ولدت يوم الخميس، وبعد يومين فقط، يوم السبت، كان عندي مقابلة مع الممثل العالمي مات ديمون. كانت المسافة 15 دقيقة فقط. كنت حاسّة إني أقدر".

أضافت ضاحكة: "كنت باين عليّ إني لسة حامل، ومات ديمون لليوم كل ما بيشوفني بيقول: إنتي المجنونة اللي جت تعملي مقابلة بعد يومين من الولادة".

أوضحت ريا أبي راشد أنها كانت ترى أن حياتها لا يجب أن تتغير بعد الولادة، خاصة أنها لم تكن صغيرة في السن عندما أنجبت ابنتها. مشيرة إلى أن الشيء الوحيد الذي كانت تعلمه في ذلك الوقت هو تنظيم عملها.

وأكدت ريا أنها لم تكن تعاني من أي مضاعفات جسدية، وكانت محاطة بدعم كبير من زوجها وشقيقتها، مما ساعدها على اجتياز تلك الفترة الصعبة.

أشارت ريا إلى أن كل امرأة لها ظروفها الخاصة، وأن تمكين المرأة الحقيقي يكمن في قدرتها على الاختيار بحرية، سواء في التفرغ للأمومة أو التوفيق بينها وبين العمل. مردفة: "المهم أن كل ست تقدر تختار الشيء المناسب لها ويكون الخيار تبعها.. أنا بآمن بالخيار.. تمكين المرأة هو أنها تقدر تختار يلي بدها تعمله".

وشهد اللقاء إعلان ريا أبي راشد عن استعدادها لخوض تجربة التمثيل للمرة الأولى، من خلال عمل تكتمت على تفاصيله، مشيرة إلى أنها ستقدم خلاله دور صغير، وستكون الناقد الأول لنفسها.