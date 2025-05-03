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بالصور..نانسي عجرم و"واما" يشعلان أجواء المتحف المصري الكبير بحفل استثنائي

01:19 م السبت 03 مايو 2025
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    حفل نانسي عجرم بالمتحف المصري الكبير (4)
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    حفل نانسي عجرم بالمتحف المصري الكبير (3)
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    حفل نانسي عجرم بالمتحف المصري الكبير (6)
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    حفل نانسي عجرم بالمتحف المصري الكبير (7)
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    حفل نانسي عجرم بالمتحف المصري الكبير (8)
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    حفل نانسي عجرم بالمتحف المصري الكبير (10)
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    حفل نانسي عجرم بالمتحف المصري الكبير (11)
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    حفل نانسي عجرم بالمتحف المصري الكبير (12)
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    حفل نانسي عجرم بالمتحف المصري الكبير (13)
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كتب- هاني صابر:

تصوير- هاني رجب:

أحيت المطربة اللبنانية نانسي عجرم وفريق "واما" محمد نور وأحمد فهمي وأحمد الشامي، حفلا غنائيا ضخما بالمتحف المصري الكبير بحضور من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية .

وتألقت "نانسي"، بتقديم عدد كبير من أغانيها الرومانسية المميزة التي تفاعل معها الحضور على مدى قرابة الساعتين وسط أجواء ساحرة غير مسبوقة.

وأحيا أولى فقرات الحفل فريق واما الذي صعد علي خشبة المسرح وسط هتافات ترحيب حافلة من الحضور من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية.

وقدم الفريق عدد كبير من أغانيهم المميزة التي تألقوا بها طوال مشوارهم الفني وسط أجواء من البهجة والدعابة المتبادلة مع الجمهور .

نانسي عجرم فريق واما محمد نور أحمد فهمي أحمد الشامي المتحف المصري الكبير
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