بعد وفاته.. ما لا تعرفه عن وليد مصطفى زوج كارول سماحة

كتب- هاني صابر:

رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، رجل الأعمال والمنتج وليد مصطفى زوج المطربة كارول سماحة.

ونستعرض لكم معلومات عن وليد مصطفى زوج كارول سماحة في السطور التالية:



- زوج المطربة كارول سماحة.

- من مواليد 15 يناير 1972 .

- رجل أعمال مصري.

- يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة سكاى برودكشن للإنتاج الفني المالكة لإذاعة "انرجي".

- ساهم وليد مصطفى في إصدار جريدة اليوم السابع في 2007.

- ساهم في إصدار قناة النهار عام 2011.

- يعد الابن الوحيد للأستاذ مصطفى حسن الذي كان يعمل مديرا عاما للمجالس القومية لرئاسة الجمهورية.

- لديه ابنتان هما "أمينة" من زوجته الأولى، وابنته الثانية "تالا" من المطربة كارول سماحة.

- عاني من المرض في سنواته الأخيرة.

ومن المقرر أن تشيع جنازة الراحل ظهراليوم بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

يذكر أن، المنتج وليد مصطفى أطلق قناة النهار الفضائية في عام 2011 من خلال شركته وترأس مجلس إدارة الشركة المالكة لإذاعة "إينرجي".