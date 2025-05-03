كارول سماحة تنعى زوجها وليد مصطفى:"لم أرى في حياتي مَنْ آمن بالنضال مثلك"

كتب- هاني صابر:

رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، رجل الأعمال والمنتج وليد مصطفى زوج المطربة كارول سماحة.

ونشرت كارول سماحة، صورة مع زوجها الراحل، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون .. فقدتُ اليومَ زوجي وحبيبي الدكتور وليد مصطفى بعد رحلة طويلة من الصراع مع المرض، لم أرَ في حياتي مَنْ آمن بالنضال مثلك وليد".

وأضافت: "حبيبي، خسرتُ جسدَكَ لكنَّ روحَكَ ستظلُّ قدوة لي.. لن أنسى وصيتَكَ، وستبقى ذكراكَ ناراً في قلبي... حتى نلتقيَ حيثُ لا ألمَ ولا بكاء ولا فراق".

ومن المقرر أن تشيع جنازة الراحل ظهراليوم بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

يذكر أن، المنتج وليد مصطفى أطلق قناة النهار الفضائية في عام 2011 من خلال شركته وترأس مجلس إدارة الشركة المالكة لإذاعة "إنرجي".