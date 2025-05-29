وفاة الفنانة سارة الغامدي عن عمر ناهز الـ 49 عاما

كتب- هاني صابر:

رحلت عن عالمنا الفنانة السعودية المعتزلة سارة الغامدي، عن عمر ناهز الـ 49 عامًا بعد صراع مع ورم خبيث في الوجه خلال تواجدها في المستشفى التخصصي بمدينة جدة.

وأعلنت الإعلامية مي العيدان، عن خبر وفاتها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناتك وبنزلها منزل حسن ويحشرها مع الأبرار والصالحين، والله تجاوز عنها وأجعل قبرها روضة من رياض الجنة، وأبدل سيئاتها حسنات.. لا تبخلوا عليها بالدعاء، فالدعاء ورق الميت".

يذكر أن، سارة الغامدي، اسمها الحقيقي نجاة الغامدي، وُلدت في 25 نوفمبر 1975 بمدينة جدة، وبدأت مسيرتها الفنية عام 1996، ولم تستمر طويلًا في الساحة الفنية ورغم ذلك تركت بصمة واضحة خاصة بأدوارها الهادئة.

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