أحدث ظهور لابنة سلمى أبو ضيف مع والدتها أمام البحر والجمهور يعلق (صور)

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة سلمى أبو ضيف، متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث ظهور لابنتها الصغيرة "صوفيا" التي تبلغ من العمر 4 سنوات.

ونشرت سلمى، الصور التي ظهرت فيها مع ابنتها وزوجها أمام البحر، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "إنه يوم وردي".

وكانت سلمى أبو ضيف رُزقت بمولودتها الأولى "صوفيا" في نهاية يناير 2025.

واحتفلت سلمى أبو ضيف بحفل زفافها في يونيو 2024، على شاب من خارج الوسط الفني يدعى إدريس عبدالعزيز، وذلك وسط حضور الأهل والأصدقاء.

يُذكر أن آخر أعمال سلمى الدرامية كان مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"، الذي عُرض في موسم رمضان 2024، وشاركها البطولة كلًا من ليلى أحمد زاهر، انتصار، أحمد الرافعي، محمد محمود، إنعام سالوسة، يوسف عمر، أحمد فهيم، إسلام إبراهيم، وفرح يوسف، المسلسل من تأليف سمر طاهر، وإخراج ياسمين أحمد كامل.

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