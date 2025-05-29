"المهن التمثيلية" توضح حقيقة وفاة عادل إمام

كتب- هاني صابر:

كشف الفنان منير مكرم عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، حقيقة الشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاة الزعيم عادل إمام.

وقال منير مكرم في تصريح خاص لـ"مصراوي"، إن ما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاة عادل إمام شائعات ليس لها أي أساس من الصحة.

وأضاف منير، أن عادل إمام بخير وبصحة جيدة ويتواجد في منزله.

وتردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية شائعات حول تدهور حالة عادل إمام ونقله إلى المستشفى.

واحتفل الزعيم عادل إمام، يوم 17 مايو الجاري، بعيد ميلاده الـ 85 إذ أنه من مواليد 1940.

يذكر أن، عادل إمام لديه من الأبناء رامي ومحمد وسارة من زوجته السيدة هالة الشلقاني.

ويعتبر عادل إمام من أهم النجوم في تاريخ الفن العربي، وقدم في السينما أعمالا خالدة منها: طيور الظلام، الإرهاب والكباب، خلي بالك من عقلك، المنسي، اللعب مع الكبار، الإرهابي، زهايمر، السفارة في العمارة، عريس من جهة أمنية، مرجان أحمد مرجان.

وفي المسرح قدم: مدرسة المشاغبين، شاهد مشافش حاجة، الزعيم، بودي جارد، الواد سيد الشغال، أنا وهو وهي.

كما قدم في التليفزيون أعمالا هامة من بينها: فرقة ناجي عطالله، أحلام الفتى الطائر، دموع في عيون وقحة، فلانتينو.