أول تعليق من وئام مجدي بعد وفاة جدتها

كتبت- نوران أسامة:

وجّهت الفنانة وئام مجدي رسالة شكر لكل من قدّم لها واجب العزاء في وفاة جدتها، وذلك عبر خاصية "الستوري" على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وكتبت وئام: "شكرًا لكل حد كلّمني أو بعتلي أو كان معايا النهارده، وأسفة لو ما رديتش على حد، ادعوا كتير في الأيام الحلوة دي لصاحبة عمري كله.. تيتة".

وكانت الفنانة وئام مجدي قد أعلنت خبر الوفاة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث كتبت: "توفيت إلى رحمة الله تيتة نوال حبيبتي، ادعولها".

واشتهرت وئام مجدي بمشاركة فيديوهات لها مع جدتها على مواقع التواصل الاجتماعي منذ نحو عام ونصف، قبل أن تعلن في يناير الماضي عن تعرض جدتها لوعكة صحية.

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