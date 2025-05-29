إعلان

أول تعليق من وئام مجدي بعد وفاة جدتها

03:17 م الخميس 29 مايو 2025

وئام مجدي لحظة تشييع جثمان جدتها

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- نوران أسامة:

وجّهت الفنانة وئام مجدي رسالة شكر لكل من قدّم لها واجب العزاء في وفاة جدتها، وذلك عبر خاصية "الستوري" على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وكتبت وئام: "شكرًا لكل حد كلّمني أو بعتلي أو كان معايا النهارده، وأسفة لو ما رديتش على حد، ادعوا كتير في الأيام الحلوة دي لصاحبة عمري كله.. تيتة".

وكانت الفنانة وئام مجدي قد أعلنت خبر الوفاة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث كتبت: "توفيت إلى رحمة الله تيتة نوال حبيبتي، ادعولها".

واشتهرت وئام مجدي بمشاركة فيديوهات لها مع جدتها على مواقع التواصل الاجتماعي منذ نحو عام ونصف، قبل أن تعلن في يناير الماضي عن تعرض جدتها لوعكة صحية.

وئام مجدي

اقرأ أيضًا:

هنا شيحة تتألق بإطلالة كلاسيكية في أحدث ظهور لها

كيف تفاعل الجمهور مع أحمد سعد بعد إزالة الوشم؟

كيم كاردشيان تتحدث عن مرضها الذي يجعلها تغلف جسدها بالبلاستيك

وئام مجدي وفاة جدة وئام مجدي إنستجرام
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

أول تعليق من المحامين على قرار "الاستئناف" بشأن رسوم التقاضي
5 عوامل ترجح استمرار انخفاض أسعار السيارات في النصف الثاني من 2025
أرقام من موازنة مصر خلال 10 أشهر: عبء الدين يلتهم إيرادات الضرائب
موعد وعدد أيام إجازة عيد الأضحى 2025 للقطاع الخاص