"زيزو مبيحتفلش ليه؟" محمد العدل يحتفل بحصد الأهلي بطولة الدوري

كتب- هاني صابر:

احتفل المنتج محمد العدل، بحصد النادي الأهلي بطولة الدوري الممتاز للمرة الثالثة على التوالي والـ 45 في تاريخه، وذلك بعد الفوز على فريق فاركو.

وكتب العدل، عبر حسابه على فيسبوك: "الحمد لله".

وفي تدوينة أخرى، كتب محمد العدل: "هو زيزو ما بيحتفلش معاهم ليه؟".

وحقق الأهلي فوزا ثمينا بعد تقدمه علي نظيره فاركو بسداسية نظيفة دون رد في اللقاء الذي أقيم مساء الأربعاء على ستاد القاهرة الدولي بالجولة الأخيرة والحاسمة.

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