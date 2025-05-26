كتبت- منال الجيوشي

في إطار جهود وزارة الثقافة المصرية لإيصال الخدمة الثقافية لكافة ربوع الجمهورية، أعلنت الوزارة ختام المرحلة الخامسة من مشروع "مسرح المواجهة والتجوال"، أحد أهم المشروعات الثقافية الرائدة التي انطلقت منذ عام 2018 بالتعاون بين البيت الفني للمسرح والهيئة العامة لقصور الثقافة، بدعم من وزارة الثقافة.

وقد شهدت المرحلة الخامسة (سبتمبر 2024 – مايو 2025) جولات مسرحية متميزة في مختلف المحافظات، مستهدفة المناطق الحدودية والنائية والقرى الأكثر احتياجًا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برفع الوعي الثقافي والفني لدى المواطن المصري في كل مكان.

وكانت أبرز العروض خلال المرحلة الخامسة: مسرحية "دارت الأيام" من إنتاج مسرح الهناجر، تم تقديمها في محافظتي بورسعيد والدقهلية، بإجمالي 10 ليالٍ عرض.

أيضا "أوبريت الليلة الكبيرة" من إنتاج مسرح القاهرة للعرائس، وصلت إلى مثلث حلايب وشلاتين والمنوفية، مقدمة عروضًا استثنائية تلامس وجدان الطفولة والأسرة، والعرض الكوميدي "حازم حاسم جدًا" لفرقة مسرح الإسكندرية، جال في محافظتي أسيوط وقنا وحقق تفاعلاً جماهيريًا كبيرًا في الصعيد.

كما عرض العرض التوعوي "توتة توتة" استهدف قرى مراكز ميت غمر وشربين بمحافظة الدقهلية، وأشمون والشهداء بالمنوفية، مرورًا بمحافظة البحيرة في دمنهور وكفر الدوار وحوش عيسى.

وامتد نطاق المشروع خلال هذه المرحلة ليشمل أكثر من 15 محافظة، وتم تقديم عشرات العروض المجانية في المسارح الثابتة، والقرى، ومراكز الشباب، والجامعات، وسط تفاعل واسع من الجمهور المحلي، وخاصة فئة الأطفال والشباب.

وبذلك يكون قد قدم المشروع في المرحلة الخامسة 8 عروض مسرحية من مختلف إنتاج البيت الفني للمسرح وعدد الليالي الفعلية وصل ( 160 ) ليلة عرض، وعدد المحافظات ( 22 ) محافظة، ليصل إجمالي المستفيدين ما يقارب من واحد مليون مواطن مصري.

وأكد القائمون على المشروع أن "مسرح المواجهة والتجوال" بات يمثل ذراعًا ثقافية قوية للوصول إلى جمهور جديد في مناطق لم تصلها العروض المسرحية لعقود، كما يسهم المشروع في تحقيق العدالة الثقافية وتجسير الفجوة بين المركز والأطراف.

ويعد المشروع نموذجًا ملهمًا في الدمج بين الفن والخدمة المجتمعية، حيث تمتد عروضه إلى أطراف مصر الجغرافية، مثل مثلث حلايب وشلاتين، كما تستهدف قرى حياة كريمة، في دعم متكامل لمشروع التنمية المستدامة.

وأعلنت وزارة الثقافة أنها بدأت فعليًا في الإعداد للمرحلة السادسة من المشروع، المقرر انطلاقها في صيف 2025، وتشهد مشاركة عروض مسرحية جديدة من فرق البيت الفني للمسرح، وتوسيع رقعة التجوال لتشمل محافظات جديدة وقرى حدودية إضافية.

وأكد المخرج محمد الشرقاوي المشرف على المشروع أن المرحلة الجديدة ستحمل طموحات أكبر، وإطلاق شراكات موسعة مع جهات تعليمية وشبابية لتعزيز الرسالة الثقافية للمسرح، موضحًا أن نجاح المرحلة الخامسة يشجع على توسيع نطاق الانتشار الفني.