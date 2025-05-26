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أول تعليق من وليد سامي عن أزمته مع إلهام عبدالبديع بعد الاستغاثة والتصالح

11:59 ص الإثنين 26 مايو 2025
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    الهام مع وليد
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    وليد
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    الهام و وليد
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كتب-مصطفى حمزة:

أكد المنتج والملحن وليد سامي، انتهاء الخلاف الذي نشأ بينه وبين زوجته السابقة الفنانة إلهام عبدالبديع، مشيرا إلى توقيعهم محضر بالتصالح في قسم شرطة كرداسة.

وقال المنتج والملحن وليد سامي، في تصريح خاص لـ"مصراوي": "مكنتش حابب أتكلم عن مشاكلي الشخصية، وكل ما أستطيع قوله بخصوص خلاف مساء أمس، أنه تم التصالح".

وتابع: "تم الطلاق من حوالي أسبوع، وكل شيء قسمة ونصيب، وربنا يسعدها".

وكانت الفنانة إلهام عبد البديع، قد استنجدت بكمين أمني، بدعوى تعرضها للمطاردة من طليقها المنتج والملحن وليد سامي، على محور 26 يوليو بمنطقة كرداسة في الجيزة.

وأعلنت الفنانة إلهام عبد البديع، في منتصف أكتوبر2024، عودة الحياة الزوجية بينها وبين المنتج و الملحن وليد سامي، وذلك بعد حوالي أسبوع من وقوع الطلاق بينهم.

وليد سامي إلهام عبدالبديع قسم شرطة كرداسة
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