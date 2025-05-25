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الفنان محمد جمعة ينعى حفيد نوال الدجوي.. ماذا قال؟

06:12 م الأحد 25 مايو 2025

محمد جمعة

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كتب - معتز عباس:

نعى الفنان محمد جمعة، أحمد الدجوي، حفيد الدكتورة نوال الدجوي، والذي توفي بعد قيامه بإطلاق عيار ناري على نفسه بحسب بيان وزارة الداخلية.

وكتب محمد جمعة، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون احمد شريف الدجوي في رحاب الله نسألكم الدعاء".

يذكر أن وزارة الداخلية كشفت في بيان لها، تفاصيل واقعة وفاة أحمد الدجوي، حفيد الدكتورة نوال الدجوي، وذلك في ضوء ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول ملابسات الحادث.

وأوضحت الوزارة أنه بتاريخ اليوم 25 مايو، ورد بلاغ إلى قسم شرطة أول أكتوبر من أسرة المتوفى، يفيد بقيامه بإطلاق عيار ناري على نفسه باستخدام طبنجة مرخصة بحوزته، داخل محل إقامته بأحد المنتجعات السكنية بدائرة القسم، مما أسفر عن وفاته في الحال.

وأضاف البيان أن التحريات الأولية أشارت إلى أن المتوفى كان يعاني في الفترة الأخيرة من أمراض نفسية، وسافر في رحلة علاجية خارج البلاد لهذا السبب، وعاد إلى مصر مساء أمس، الموافق 24 مايو.

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