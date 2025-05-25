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سلمى أبو ضيف تخطف الأنظار بإطلالة نوبية في أحدث ظهور لها

04:49 م الأحد 25 مايو 2025

سلمى أبو ضيف

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كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة سلمى أبو ضيف جمهورها بصورة جديدة خلال تواجدها في النوبة، عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام.

وظهرت سلمى بإطلالة مميزة بملابس نوبية تقليدية، وعلّقت على الصورة: "في النوبة".

ولاقت الصورة استحسان متابعيها، وجاءت التعليقات، كالتالي: "قمراية، النوبة وجمال النوبة، نورتي بلدك التانية، مشاء الله، زي القمر".

وكانت سلمى احتفلت مؤخرًا بانتهاء تصوير فيلمها الجديد "هيبتا: المناظرة الأخيرة"، من إخراج هادي الباجوري، وتأليف محمد صادق، وسيناريو محمد جلال بمشاركة نورهان أبو بكر. ويضم العمل نخبة من النجوم، منهم: منة شلبي، محمد ممدوح، كريم فهمي، جيهان الشماشرجي، كريم قاسم، مايان السيد، وحسن مالك.

يُذكر أن آخر أعمال سلمى الدرامية كان مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"، الذي عُرض في موسم رمضان 2024، وشاركها البطولة كلًا من ليلى أحمد زاهر، انتصار، أحمد الرافعي، محمد محمود، إنعام سالوسة، يوسف عمر، أحمد فهيم، إسلام إبراهيم، وفرح يوسف، المسلسل من تأليف سمر طاهر، وإخراج ياسمين أحمد كامل.

سلمى أبو ضيف

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سلمى أبو ضيف هيبتا إطلالة نوبية
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