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فريق فيلم "أسد" يحتفل بعيد ميلاد محمد رمضان.. (فيديو)

03:26 م الأحد 25 مايو 2025

محمد رمضان

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كتبت- سهيلة أسامة:

احتفل فريق عمل فيلم "أسد" بعيد ميلاد الفنان محمد رمضان، داخل كواليس التصوير، في أجواء مبهجة جمعت بين أبطال وصُنّاع العمل.

وشارك رمضان مقطع فيديو من الاحتفال عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّق قائلاً: "عندما تجد في فريق الفيلم الحب المتبادل والإخلاص في العمل.. تأكد أن (ثقة في الله نجاح) قادم.. من تصوير فيلم أسد بقيادة المخرج محمد دياب".

وعلى جانب آخر، طرح محمد رمضان مؤخرًا أحدث أغانيه بعنوان "لسه بدري عليه" عبر موقع "يوتيوب" وعدد من المنصات الموسيقية.

ويخوض رمضان بطولة فيلم "أسد"، والمقرر طرحه قريبًا في دور العرض، ويشاركه البطولة: ماجد الكدواني، شريف سلامة، خالد الصاوي، رزان جمال، والعمل من تأليف وإخراج محمد دياب.

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محمد رمضان فيلم أسد عيد ميلاد إنستجرام
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