سامح حسين يعلن استكمال تصوير فيلم "تحت الطلب"

كتبت- سهيلة أسامة:

أعلن الفنان سامح حسين عن استكمال تصوير فيلمه الجديد "تحت الطلب".

وشارك حسين جمهوره صورة من كواليس العمل عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، وظهر خلالها بإطلالة مختلفة، وعلّق قائلًا: "على بركة الله، استئناف تصوير فيلم تحت الطلب".

ينتمي الفيلم إلى نوعية الأعمال الاجتماعية الكوميدية، حيث يتناول فلسفة الحياة والموت من خلال تجسيدهما كشخصيتين تختلفان مع مفاهيم الوجود.

ويشارك في بطولة الفيلم إلى جانب سامح حسين كل من: سارة الدرزاوي، سهيلة الأنور، محمد رضوان، لبنى الشيخ، يوركا، محمد صفاء، ومحمد مصطفى، وهو من تأليف وإخراج هاني حمدي.

يُذكر أن آخر أعمال سامح حسين السينمائية كان فيلم "استنساخ"، الذي شاركته في بطولته الفنانة هبة مجدي، إلى جانب محمد عز، هاجر الشرنوبي، ومن تأليف وإخراج عبدالرحمن محمد.

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