وفاء عامر تحتفل بعيد ميلادها.. وتوجه رسالة لجمهورها: حبكم سند

كتبت- سهيلة أسامة:

تحتفل الفنانة وفاء عامر اليوم، الأحد 25 مايو، بعيد ميلادها، ونشرت عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" مقطع فيديو يستعرض مجموعة من مشاهد أعمالها الفنية منذ بداياتها وحتى اليوم.

وعلّقت عليه: "النهاردة مش بس عيد ميلادي… النهاردة يوم بحس فيه قد إيه أنا محظوظة بناس بتحبني من كل قلبها، شكرًا من قلبي لكل حد دعمني، آمن بيا، وقف جنبي… وجودكم هو أغلى هدية في حياتي، ادعولي السنة دي تكون بداية جديدة مليانة نجاح ورضا، وأفضل دايمًا عند حسن ظنكم".

وأضافت: "حبكم سند، وكلامكم دوا، وخطوتي الجاية محتاجة وجودكم أكتر من أي وقت".

يذكر أن الفنانة وفاء عامر شاركت في الموسم الرمضاني 2025 بمسلسل "الأميرة- ضل الحيطة"، بطولة ياسمين صبري، نيقولا معوض، وفاء عامر، هالة فاخر، عزت زين، عابد عناني، مها نصار، هند عبدالحليم، وتأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.

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