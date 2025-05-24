بالصور.. تارا عماد تتألق في أحدث جلسة تصوير ونجوم الفن يغازلونها

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة تارا عماد أنظار متابعيها، من رحلتها الأخيرة في دولة مونتنجرو.

ونشرت تارا، صورًا لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، والتي تفاعل معها نجمات الفن، أبرزهن، الفنانة فدوى عابد، الفنانة جيسيكا سليمان، الفنانة رانيا منصور، الفنانة جيهان الشماشرجي، وغيرهم من الفنانين.

وجاءت تعليقات المتابعين، كالتالي: "أجمل جمال من كل الجميلات"، مظهر رائع"، "ايه الجمال ده"، "جمال طبيعي"، "جميلة جدا".

يذكر أن، تارا عماد عُرض لها مؤخرًا الجزء الثاني من مسلسل جودر- ألف ليلة وليلة في رمضان 2025، بطولة النجم ياسر جلال، ياسمين رئيس، جيهان شماشرجي، أحمد بدير، غادة طلعت، وليد فواز، إخراج إسلام خيري، سيناريو وحوار أنور عبدالمغيث.

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