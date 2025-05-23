بعد أزمتها مع زوجة مسلم.. 25 صورة لـ أروى قاسم

أثارت البلوجر والممثلة أروى قاسم الجدل جلال الساعات القليلة الماضية وتصدرت مؤشرات البحث، بعد تداول مقطع فيديو لها برفقة مؤدي المهرجانات مسلم خلال حفل زفافه حمل بعض المضايقات لزوجته يارا تامر، بعد قيامه بتقبيل يدها.

وهاجمت زوجة مسلم أروى بعد ساعات من حفل زفافها بسبب تصرفاتها مع عريسها"مسلم" والتي اعتبرتها تحمل بعض التجاوزات.

ودافع مطرب المهرجانات عن زوجته اليوم الجمعة، في مقطع فيديو قائلا:" زوجتي لا تتعاطى ولم تتزوج قبلي، وأنا أول فرحتها، وهي أنضف إنسانة في العالم".

وعن أروى قال:"كنت اعتبرها أختي الصغيرة وقبلت يدها من باب الشياكة وأكيد مش هاجي يوم فرحي أعاكس واحدة تانية".

شاركت قاسم بالتمثيل في عدد من الأعمال الفنية من بينها مسلسل" الطوفان وكوفيد25 ، ونصيبي وقسمتك".

وقدمت برنامج على قناة هي وواجهت هجوما شديدًا لعدم تخصصها في مجال الإعلام، واتهام البعض لها بأنها لا تصلح وأنها تفتقد الدراسة والخبرة التي تؤهلها لتقديم البرامج.

واعتادت الممثلة الشابة إثارة الجدل من خلال إطلالاتها التي يصفها البعض بالجريئة، ونستعرض 25 صورة لأبرزها.

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