"أغضبت العروسة وأفسدت فرح مسلم".. معلومات عن أروى قاسم

تصدر اسم أروى قاسم مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، بعد تداول مقطع فيديو لها برفقة مؤدي المهرجانات مسلم خلال حفل زفافه حمل بعض المضايقات لزوجته يارا تامر، بعد قام بتقبيل يدها.

وخرجت زوجة مسلم بعد ساعات من حفل زفافها عن صمتها، وهاجمت أروى بسبب تصرفاتها مع عريسها"مسلم" والتي اعتبرتها تحمل بعض التجاوز، مما دفع أروى للرد عليها.

كما هاجمها مطرب المهرجانات اليوم الجمعة، في مقطع فيديو قائلا:" كنت اعتبرها أختي الصغيرة وقبلت يدها من باب الشياكة وأكيد مش هاجي يوم فرحي أعاكس واحدة تانية".

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شاركت بالتمثيل في عدد من الأعمال الفنية من بينها مسلسل" الطوفان وكوفيد25 ، ونصيبي وقسمتك".

وقدمت برنامج على قناة هي وواجهت هجوما شديدًا لعدم تخصصها في مجال الإعلام، واتهام البعض لها بأنها لا تصلح وأنها تفتقد الدراسة والخبرة التي تؤهلها لتقديم البرامج.

أروى قاسم هي بلوجر شهيرة وممثلة لها العديد من المتابعين عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، إذ تملك أكثر من 3 ملايين متابع.

التحقت بكلية الحقوق.

تبلغ من العمر 22 عاما.

وتعرضت أروى قاسم لهجوم شديد عبر حسابها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الإنستجرام، بعد نشرها بعض جلسات التصوير التي اعتبرها البعض جريئة.

واحتفل المطرب مسلم بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني الثلاثاء الماضي.