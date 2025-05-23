رانيا فريد شوقي تحيي الذكرى الثانية لخالتها "سمارة"

كتب- هاني صابر:

أحيت الفنانة رانيا فريد شوقي، الذكرى السنوية الثانية لوفاة خالتها "سمارة".

ونشرت رانيا، صورة للراحلة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "السنوية التانية لخالتي سمارة اسم الدلع لكن اسمها سناء.. أنا ربنا أنعم عليا بـ ٦ أمهات ما شاء الله عشت في حضنهم وحنيتهم".

وتابعت: "كنت بستنى يوم الخميس عشان بنتجمع كلنا الخالات وأولاد خلاتي وجدو وأحلى هزار وضحك وغنا وأكل وفسح، عشت أحلى طفولة كلها حب وفرح ومودة حتى لما كبرنا فضلنا برضو نتجمع فعلا".

وأضافت: "ربنا يرزق كل الناس بمحبة الأهل وبرهم، الله يرحمك يا حبيبتي ويغفرلك ويسكنك الفردوس الأعلى".

يذكر أن، رانيا فريد شوقي شاركت في موسم رمضان 2025 بمسلسل "حسبة عمري" بطولة روجينا ومحمد رضوان وعمرو عبدالجليل وعلي الطيب ومحمود البزاوي، وهو من تأليف محمود عزت وإخراج مي ممدوح.

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