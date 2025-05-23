بالصور| افتتاح عروض "ديزني أون آيس" وسط حضور جماهيري كبير

كتبت- منى الموجي:

انطلقت عروض "ديزني أون آيس"، في قلب الصالة المغطاة بـ ستاد القاهرة الدولي وسط إقبال جماهيري كبير، والتي تستمر على مدار 10 أيام من 21 إلى 31 مايو الجاري، ضمن احتفالات شركة ديزني بمرور 100 عام على انطلاق عروضها.

تأتي عروض "ديزني أون آيس" بالقاهرة بمشاركة أكثر من 100 متزلج محترف من مختلف أنحاء العالم، يُجسدون 50 شخصية من أشهر شخصيات ديزني المحبوبة، في استعراضات حية تمزج بين الاحترافية في التزلج، والأداء المسرحي الرشيق، والتقنيات البصرية والمؤثرات الضوئية الساحرة.

ويأخذ العرض الجماهير في رحلة خيالية عبر أجيال من القصص والشخصيات، تبدأ مع الأيقونات الكلاسيكية مثل Mickey Mouse، Minnie Mouse، Donald Duck، وGoofy، مرورًا بأميرات ديزني مثل سندريلا، رابونزل، أرييل، سنو وايت، إلى أبطال العصر الحديث مثل آنا، إلسا، وأولاف من "Frozen"، وميرابيل وعائلتها من فيلم "Encanto"، وموانا والمحارب ماوي من مغامرات المحيط. كما يتضمن العرض مشاهد من عالم أريندل الجليدي، إذ تنسجم الموسيقى، الإضاءة، والرقصات في لوحة فنية، تُعيد إحياء ذكريات الطفولة.