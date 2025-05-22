محمد عبده يكشف تطورات حالته الصحية ومعاناته من حساسية الربو (فيديو)

كتب- هاني صابر:

كشف فنان العرب محمد عبده، عن تطورات حالته الصحية بعد تعرضه لأزمة صحية ومعاناته من حساسية الربو.

وقال محمد عبده بفيديو نشرته روتانا عبر حسابها على إنستجرام: "مساء الخير حبايبي وجمهوري الحلو اللي دايما بسعد بلقاهم، وإني أغني قدامهم، حقيقة أنا حاولت من 10 أيام إني أكون مرتاح، لكن كان عندي حساسية الربو وبدلا ما تكون حفلة موسيقية كانت راح تكون حفلة كحة".

وأضاف: "حاولت قدر المستطاع إني أكون كويس من خلال تكثيف الأدوية ولكن ما قدرت، أرجو السماح، والعذر وأقابلكم في حفلات قادمة وتسعدوا بيا وأسعد بيكم إن شاء الله".

يذكر أن، محمد عبده يستعد لطرح ألبومه الغنائي الجديد "الوفاء للبدر - أحد سأل عني 2025 " خلال الساعات المقبلة، ويضم الألبوم 5 أغاني فقط.