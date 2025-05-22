بالفيديو.. أسماء جلال ترقص في عيد ميلادها

كتبت - نوران أسامة:

احتفلت الفنانة أسماء جلال بعيد ميلادها الـ 30، ونشرت مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، ظهرت خلاله وهي ترقص.

وخطفت أسماء الأنظار بإطلالة أنيقة، ارتدت فستانًا قصيرًا باللون الوردي، ووضعت مكياجًا هادئًا أبرز ملامحها.

وتلقت العديد من التهاني من جمهورها ومتابعيها من بينهم: "مستحيل تكوني 30 خالص، عيد ميلاد سعيد، كل سنة وإنتي طيبة يا قمر، عقبال مليون سنة، أحلى 30 سنة".

يُذكر أن أسماء جلال تواصل حاليًا تصوير فيلمها الجديد "السلم والثعبان 2"، والذي يأتي بعنوان فرعي "أحمد وملك"، ويشاركها البطولة الفنان عمرو يوسف، وهو من تأليف أحمد حسني، وإخراج طارق العريان.

كما شاركت مؤخرًا في الموسم الرمضاني لعام 2025 من خلال مسلسل "أشغال شقة"، إلى جانب الفنان هشام ماجد، مصطفى غريب، انتصار، شيرين، ونخبة من النجوم.

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