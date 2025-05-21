كتب-مصطفى حمزة:

تصدر النجم أحمد السقا، قوائم محرك البحث "جوجل"، بعد ساعات من إعلان صفحة منسوبة له في موقع فيسبوك، عن تفاصيل انفصاله عن الإعلامية مها الصغير.

وعبر صفحة شخصية منسوبة لأحمد السقا في موقع فيسبوك، كتب: "عشان الناس اللي بتسأل، أنا والسيدة مها محمد عبدالمنعم منفصلين منذ ٦ شهور وتم الطلاق منذ شهرين تقريبا وأعيش حاليا لأولادي وعملي وأصدقائي المقربين، وأمي وأختي. وكل تمنياتي لأم أولادي بالتوفيق و(الستر) … ومش عايز رغي في الموضوع ده رجاء من الصفحات الخاصة والأخوة الصحفيين…. وسبحان مقلب القلوب ومبدلها. شكرا".

وتابع: "وأعتقد أن أعلن بينما تأخرت هي في الإعلان ففي هذا قمة الاحترام والرقي، ولها كامل الاحترام التي قد توضح هذه الرغبة قريبا، تمنياتي لها بالسعادة والنجاح في قرارها وحياتها التي فوجئت بها مثلكم ، ربنا يسعدها ، في حياتها المستقبلية واختياراتها".

ويأتي المنشور، بعد 5 شهور من بداية انتشار أنباء إنفصال النجم أحمد السقا، و الإعلامية مها الصغير، بعد حفها صورهما معا من صفحتها في موقع"أنستجرام".

وكانت الإعلامية مها الصغير، قد أثارت الجدل في يناير الماضي، حول طلاقها والنجم أحمد السقا، بعد حذفها صور تجمعهما عبر صفحتها في موقع "إنستجرام" .

ومع تصاعد الجدل، قامت الإعلامية مها الصغير، عبر صفحتها في موقع فيسبوك، بنشر صورة تجمعها وزوجها النجم أحمد السقا، وأولادهم، وكتبت: "اتقوا الله فينا لو عندنا حاجة هنطلع نقولها إحنا بنفسنا للناس.. بطلوا تعملوا ترندات على حساب الناس" .

النجم أحمد السقا، شارك في رمضان الماضي، في بطولة مسلسل "العتاولة 2"، مع نجوم العمل باسم سمرة، زينة، فيفي عبده، ونسرين أمين، ومصطفى أبو سريع، أحمد كشك، أمير صلاح الدين، ومريم الجندي، وزينب العبد.