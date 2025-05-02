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منة فضالي تنشر صورا مع كلبها..وتعلق: "الحب الحقيقي والوفاء اللي من القلب"

12:17 ص الجمعة 02 مايو 2025
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كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة منة فضالي متابعيها على السوشيال ميديا، صورًا جديدة جمعتها بـ "كلبها" الخاص من داخل منزلها.

ونشرت منة الصور عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الحب الحقيقي والوفاء اللي بجد من القلب، ربنا يخليك ليا".

يذكر أن الفنانة منة فضالي، كشفت في وقت سابق عن علاقتها بكلابها، وكتبت على "انستجرام": "عارفة إن فيه ناس مبتحبش الكلاب بس حقيقي مفيش أحن ولا أوفى منهم بجد بحبهم من قلبي وهما بيحبوني يمكن ربنا مكرمنيش أكون أم لأطفال بس أنا بعتبر الكلاب دي ولادي بجد وبخاف عليهم".

مسلسل "سيد الناس" بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، إنجي المقدم، أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، بشرى، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، أحمد فهيم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، محمود قابيل، طارق النهري، وياسين السقا، جوري بكر، إنجي كيوان، وإخراج محمد سامي.

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