بفستان قصير.. أحدث ظهور لنادية الجندي والجمهور يعلق

كتب - معتز عباس:

خطفت النجمة نادية الجندي أنظار متابعيها على السوشيال ميديا، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت نادية صورة عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت فيها بفستان قصير، وكتبت: "بحبكم أوي".

وتفاعل المتابعين مع إطلالة نادية الجندي، وجاءت التعليقات كالتالي: "قمر القمرات"، "الأناقة يجب أن تدرس"، نجمة الجماهير"، "زي القمر".

يذكر أن آخر مشاركات نادية الجندي كانت بمسلسل "سكر زيادة" وشاركها البطولة كل من نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، وعرض عام 2020.

اقرأ أيضا..

محمد رمضان يهنئ عمال مصر بمناسبة عيدهم.. ماذا قال؟

بهذه الكلمات.. مصطفى غريب يحيي ذكرى ميلاد والدته