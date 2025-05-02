إعلان

بفستان قصير.. أحدث ظهور لنادية الجندي والجمهور يعلق

02:00 ص الجمعة 02 مايو 2025

نادية الجندي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

خطفت النجمة نادية الجندي أنظار متابعيها على السوشيال ميديا، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت نادية صورة عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت فيها بفستان قصير، وكتبت: "بحبكم أوي".

وتفاعل المتابعين مع إطلالة نادية الجندي، وجاءت التعليقات كالتالي: "قمر القمرات"، "الأناقة يجب أن تدرس"، نجمة الجماهير"، "زي القمر".

يذكر أن آخر مشاركات نادية الجندي كانت بمسلسل "سكر زيادة" وشاركها البطولة كل من نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، وعرض عام 2020.

نادية الجندى

اقرأ أيضا..

محمد رمضان يهنئ عمال مصر بمناسبة عيدهم.. ماذا قال؟

بهذه الكلمات.. مصطفى غريب يحيي ذكرى ميلاد والدته

نادية الجندي السوشيال ميديا انستجرام نادية الجندي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
حدث بالفن | تعليق حمو بيكا ورضا البحراوي على إيقافهما وناهد السباعي تدافع عن شقيقها

إعلان

إعلان

3 ظواهر جوية تضرب البلاد خلال الأيام المقبلة بينها الشبورة والأتربة -(تفاصيل)
ننشر تفاصيل اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات