هيدي كرم بفستان جريء ومريم الخشت مع صديقتها.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

نوال الزغبي

شاركت الفنانة نوال الزغبي، متابعيها، صورًا جديدة لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة أنيقة.

ريهام حجاج

ظهرت الفنانة ريهام حجاج، داخل سيارتها، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وذلك من خلال خاصية القصص القصيرة.

مي سليم

خطفت الفنانة مي سليم، الأنظار إليها من خلال أحدث ظهور لها، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بمكياج هادئ.

رامي صبري

شارك المطرب رامي صبري، متابعيه صورة جديدة له عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، أثناء تواجده بمدينة ميلانو بإيطاليا.

هدى الإتربي

شاركت الفنانة هدى الإتربي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، مقطع فيديو لها خلال احتفالها بعيد ميلادها، وظهرت مرتدية فستان أسود طويل.

زينب غريب

نشرت الفنانة زينب غريب، صورة جديد لها، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة، وظهرت بدون مكياج.

هيدي كرم

خطفت الفنانة هيدي كرم، أنظار متابعيها على موقع "إنستجرام" بأحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، حيث ظهرت فيها بإطلالة جريئة مرتدية فستان قصير.

مريم الخشت

نشرت الفنانة مريم الخشت صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت فيها مع صديقتها.

محمد رجب

شارك الفنان محمد رجب، جمهوره صورة جديدة له، عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة، ولاقت إعجاب متابعيه.