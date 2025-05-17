بالصور| ريم سامي تحتفل بعيد زواجها الأول .. وهذا ما قالته

كتب- هاني صابر:

احتفلت الفنانة ريم سامي، بعيد زواجها ومرور أول عام على زواجها من محمد المغازي.

ونشرت ريم، صور لها مع زوجها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مرّت ٣٦٥ يومًا، وأنت لستَ حب حياتي فحسب، بل أنت صديقي المُفضّل، شخصيتي المُفضّلة، الشخص الذي أعتمد عليه في كل شيء.. ذكرى زواج أولى سعيدة، وأتمنى لك أيامًا مليئة بالحب والضحك والذكريات التي لا تُنسى معًا".

وكانت ريم سامي، قد احتفلت بزواجها على رجل الأعمال محمد المغازي يوم 17 مايو 2024 بحضور عدد من الفنانين.

جدير بالذكر أن، آخر أعمال ريم سامي مسلسل "نسل الأغراب" بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، دياب، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد مهران، محمد جمعة، وإخراج محمد سامي.