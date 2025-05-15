نادين نسيب نجيم جريئة وياسمين صبري كاجوال.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

ياسمين صبري

شاركت الفنانة ياسمين صبري، متابعيها صورة جديدة لها، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت فيها بإطلالة كاجوال.

يسرا

خطفت الفنانة يسرا، الأنظار إليها بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "يشرفني أن أكون جزءًا من مهرجان كان هذا العام".

إلهام شاهين

نشرت الفنانة إلهام شاهين، صورة جديدة لها خلال زيارتها للبنان، وذلك من خلال حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

لقاء الخميسي

خضعت الفنانة لقاء الخميسي، لجلسة تصوير جديدة، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان طويل باللون الأسود.

جوري بكر

ظهرت الفنانة جوري بكر، داخل سيارتها، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة.

ملك أحمد زاهر

ظهرت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر مع والدها الفنان أحمد زاهر، وذلك أثناء زيارتهم لـ بيروت، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

نسرين طافش

شاركت الفنانة نسرين طافش، متابعيها صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة.

نادين نسيب نجيم

ظهرت الفنانة نادين نسيب نجيم، بملابس جريئة، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقت تفاعل كبير من جمهورها.