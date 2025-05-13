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ورد الخال تكشف سبب غيابها عن الساحة الفنية بتعليق يثير الجدل

11:39 ص الثلاثاء 13 مايو 2025

الفنانة ورد الخال

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كتبت - سهيلة أسامة:

عبّرت الفنانة اللبنانية ورد الخال عن حزنها الشديد بسبب ابتعادها عن الساحة الفنية خلال الفترة الأخيرة، ولفتت الأنظار بتعليق صريح أثار جدلا وتفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت ورد صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت قائلة: "صاروا سنتين ونص... نعم، عم عدّهن. بأسف إنو موهبتي عم تنطمر بهالجغرافيا وبهالتاريخ".

وأضافت: "كل ما شوف حدا بيسألني (وينك؟)... وين بدّي كون غير بوطني وبلدي؟ أنا هون وبعدني هون، متل كتار، أو قلال، بعدهن شغوفين بمهنتهن اللي عم تقتلهن كل يوم. سنتين ونص... وبعد كل نجاح، مرارة على سنين من عمري".

وكانت آخر أعمال ورد الخال مسلسل " للموت 3"، عام 2023، والذي جسدت خلال أحداثه شخصية زعيمة عصابة.

ورد الخال

ورد الخال الساحة الفنية مواقع التواصل الاجتماعي
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