غلطة غير مقصودة.. أحمد فهمي يحسم الجدل حول عودته لطليقته هنا الزاهد

كتب - معتز عباس:

حذف الفنان أحمد فهمي مقطع فيديو نُشر عبر صفحته الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والذي كان عبارة عن مشهد من أحد أعماله الفنية جمعه بطليقته الفنانة هنا الزاهد.

وكتب "فهمي"، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك": للتوضيح.. البوست اللي نزل على صفحتي وأتشال هو غلطة غير مقصودة من أحد أفراد فريق السوشيال ميديا في الشركة اللي ماسكة حسابي، موضوع بسيط و مش مقصود".

وأضاف: "أنا اللي بحب أقوله، بقوله بشكل مباشر من غير تلميحات أو غيره، كل الاحترام لكل زملائي و بالتوفيق للجميع".

وأثار الفيديو جدلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب أحمد في تعليقه على الفيديو "لو ده هيثبتلك إني..".

وتساءل الجمهور في التعليقات حول هل الفيديو بمثابة إعلان عن عودة الثنائي لحياتهما الزوجية، وجاءت التعليقات، كالتالي: "هي الصفحة متهكرة ولا إيه"، "عودة العلاقات؟"، "بتلمح لإيه يا فنان.. يا رب ترجعوا".

يذكر أن أحمد فهمي وهنا الزاهد انفصلا في 2023، بعد زواج دام 4 أعوام تقريبا، وشارك الثنائي في بطولة أكثر من عمل فني، بينها: مسرحية جوازة معفرتة، وفيلم مستر إكس، مسلسل الواد سيد الشحات.

وينتظر أحمد فهمي طرح فيلمه "أحمد وأحمد" في السينمات بطولة أحمد السقا، إخراج أحمد نادر جلال، كما تطل هنا الزاهد كضيفة شرف قريبا، ضمن أحداث فيلم المشروع x بطولة كريم عبدالعزيز، إخراج بيتر ميمي.

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