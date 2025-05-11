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أحمد حلمي يشارك متابعيه صورة طريفة.. ويعلق: "المقطوع من شجرة"

10:00 ص الأحد 11 مايو 2025

تكريم أحمد حلمي في مهرجان مالمو للسينما العربية

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كتب - معتز عباس:

شارك الفنان أحمد حلمي متابعيه على السوشيال ميديا صورة طريفة له.

ونشر حلمي الصورة عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهر وهو يقف أسفل شجرة، معلقًا: "المقطوع من شجرة".

يذكر أن إدارة مهرجان مالمو للسينما العربية، كرمت النجم أحمد حلمي، في حفل الافتتاح بمدينة مالمو بالسويد، وسط حضور كبير من نجوم الفن وصناع السينما العربية.

كما حصل حلمي على تكريم في شهر أبريل الماضي بمهرجان هوليوود للفيلم العربي، بحضور عدد كبير من النجوم، بينهم إلهام شاهين.

أحمد حلمي على انستجرام

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