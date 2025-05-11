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مصطفى حجاج يشوق الجمهور لعمل فني يجمعه مع مروان موسى.. صور

09:00 ص الأحد 11 مايو 2025
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  • عرض 3 صورة
    مصطفى حجاج ومروان موسى
  • عرض 3 صورة
    مصطفى حجاج ومروان موسى
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كتب - معتز عباس:

كشف المطرب مصطفى حجاج عن عمل فني يجمعه بـ مطرب الراب مروان موسى.

ونشر مصطفى صورة تجمعه بصديقه مروان، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "أنا ومروان موسى هيحصل ايه لسه مش عارف".

يذكر أن، أخر أعمال الفنان مصطفى حجاج، أغنية "الناس غدارة" جاءت على طريقة الفيديو كليب.

"الناس غدارة" يُعد الكليب الأول الذي يجمع جاد شويري ومصطفى حجاج، الأغنية من كلمات محمد شافعي، وألحان كريم عاشور، وتوزيع أحمد وحيد كينج، إنتاج وهندسة صوت هاني محروس، وإخراج جاد شويري، وإنتاج شركة إن جي ميوزيك برودكشن لهاني محروس.

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مصطفى حجاج مروان موسى
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