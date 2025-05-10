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حنان مطاوع بعد تكريمها في المهرجان العالمي للمسرح: "أعتز به من كل قلبي"

07:59 م السبت 10 مايو 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    تكريم حنان مطاوع في المهرجان العالمي للمسرح
  • عرض 6 صورة
    تكريم حنان مطاوع في المهرجان العالمي للمسرح
  • عرض 6 صورة
    تكريم حنان مطاوع في المهرجان العالمي للمسرح
  • عرض 6 صورة
    تكريم حنان مطاوع في المهرجان العالمي للمسرح
  • عرض 6 صورة
    تكريم حنان مطاوع في المهرجان العالمي للمسرح
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كتب - معتز عباس:

أعربت الفنانة حنان مطاوع عن سعادتها، بعد تكريمها في افتتاحية المهرجان العالمي للمسرح في دورته الأربعين، وذلك خلال دورة استثنائية تعنون بـ"دورة الأساتذة".

ونشرت حنان صورًا من تكريمها، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "سعدت بتكريمي في افتتاحية المهرجان العالمي من معهد الفنون المسرحية .. دورة الفرسان الأربعة ( سعد أردش .. نبيل الألفي .. جلال الشرقاوي وحبيبي وأستاذي وابي كرم مطاوع)".

وأضافت: "بشكر دكتور أيمن الشيوي على هذا التكريم الذي أعتز به من كل قلبي في بيتي الثاني .. وفي دورة بأسم والدي وأستاذي الكبير "كرم مطاوع".

يُذكر أن الفنانة حنان مطاوع شاركت مؤخرًا في مسلسل "صفحة بيضا"، بطولة كلًا من: "نور محمود، عمر الشناوي، ميمي جمال، سامي الشيخ، حنان يوسف، حسن العدل، وهو من تأليف حاتم حافظ، وإخراج أحمد حسن".

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حنان مطاوع تكريم حنان مطاوع مهرجان المسرح العالمي
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