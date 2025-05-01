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بينهم وفاء عامر| هالة صدقي تنشر فيديو مع صديقاتها بالوسط الفني.. وهذا ما حدث؟

07:06 م الخميس 01 مايو 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    هالة صدقي وصديقاتها بالوسط الفني
  • عرض 8 صورة
    هالة صدقي وصديقاتها
  • عرض 8 صورة
    هالة صدقي ووفاء عامر
  • عرض 8 صورة
    هالة صدقي ووفاء عامر
  • عرض 8 صورة
    هالة صدقي ووفاء عامر
  • عرض 8 صورة
    هالة صدقي وصديقاتها
  • عرض 8 صورة
    هالة صدقي ووفاء عامر
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كتب - معتز عباس:

أعربت الفنانة هالة صدقي عن سعادته بقضاء وقت ممتع مع الفنانة وفاء عامر، والإعلامية مفيدة شيحة، وأصدقائها من خارج الوسط الفني.

ونشرت هالة فيديو لها وهي ترقص معهما، على أغنية "صاحبي يا صاحبي" للفنان بهاء سلطان، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "أخيراً بعد فترة شغل صعبة شفت أصحابي أصحاب العشرة محترمين وولاد ناس أهلهم ربوهم يعرفوا ايه العيب وايه اللي مش عيب".

وأضافت: "أصحاب مهما تغيب يفضلوا في قلبك وتفضل محبتهم ويفتكروا لك أصغر وأتفه الحاجات الحلوة اللي عملتها لهم ، حتى لو عايشين في بلد تانية".

وشاركت الفنان هالة صدقي مؤخرا في مسلسل "إش إش" ومسلسل "قهوة المحطة"، الذين عرضوا في شهر رمضان 2025.

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هالة صدقي هالة صدقي على انستجرام هالة صدقي مع صديقاتها هالة صدقي ترقص على أغنية صاحبي يا صاحبي هالة صدقي بصحبة وفاء عامر
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