بينهم وفاء عامر| هالة صدقي تنشر فيديو مع صديقاتها بالوسط الفني.. وهذا ما حدث؟

كتب - معتز عباس:

أعربت الفنانة هالة صدقي عن سعادته بقضاء وقت ممتع مع الفنانة وفاء عامر، والإعلامية مفيدة شيحة، وأصدقائها من خارج الوسط الفني.

ونشرت هالة فيديو لها وهي ترقص معهما، على أغنية "صاحبي يا صاحبي" للفنان بهاء سلطان، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "أخيراً بعد فترة شغل صعبة شفت أصحابي أصحاب العشرة محترمين وولاد ناس أهلهم ربوهم يعرفوا ايه العيب وايه اللي مش عيب".

وأضافت: "أصحاب مهما تغيب يفضلوا في قلبك وتفضل محبتهم ويفتكروا لك أصغر وأتفه الحاجات الحلوة اللي عملتها لهم ، حتى لو عايشين في بلد تانية".

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وشاركت الفنان هالة صدقي مؤخرا في مسلسل "إش إش" ومسلسل "قهوة المحطة"، الذين عرضوا في شهر رمضان 2025.

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