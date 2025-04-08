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أمير رمسيس ينشر صور جديدة من حفل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في السفارة الفرنسية بالقاهرة

01:41 م الثلاثاء 08 أبريل 2025
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  • عرض 6 صورة
    أمير رمسيس ونجوم الفن .
  • عرض 6 صورة
    أمير رمسيس ونجوم الفن
  • عرض 6 صورة
    أمير رمسيس..
  • عرض 6 صورة
    أمير رمسيس .
  • عرض 6 صورة
    المخرج أمير رمسيس والفنانة يسرا اللوزي
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كتبت- سهيلة أسامة:

نشر المخرج أمير رمسيس مجموعة من الصور جمعته بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال حفل الاستقبال الرسمي الذي نظمته السفارة الفرنسية في القاهرة.

وشارك "رمسيس" الصور عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، وعلق عليها: "كان لي شرف لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في حفل الاستقبال الرسمي الذي أقامته السفارة الفرنسية".

وشهد الحفل حضور نخبة من نجوم الفن، من بينهم حسين فهمي، وليلى علوي، هند صبري، يسرا اللوزي، كريم قاسم، والمخرج يسري نصر الله.

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حفل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السفارة الفرنسية بالقاهرة أمير رمسيس
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