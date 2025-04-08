أمير رمسيس ينشر صور جديدة من حفل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في السفارة الفرنسية بالقاهرة

كتبت- سهيلة أسامة:

نشر المخرج أمير رمسيس مجموعة من الصور جمعته بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال حفل الاستقبال الرسمي الذي نظمته السفارة الفرنسية في القاهرة.

وشارك "رمسيس" الصور عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، وعلق عليها: "كان لي شرف لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في حفل الاستقبال الرسمي الذي أقامته السفارة الفرنسية".

وشهد الحفل حضور نخبة من نجوم الفن، من بينهم حسين فهمي، وليلى علوي، هند صبري، يسرا اللوزي، كريم قاسم، والمخرج يسري نصر الله.

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